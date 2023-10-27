Голы Милинковича-Савича и Митровича помогли «Аль-Хилялю» обыграть «Аль-Ахли»

Завершилась встреча 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Аль-Хилялем» и «Аль-Ахли». Матч прошёл на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» в Эр-Рияде. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 3:1.

Уже на первой минуте матча полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич открыл счёт. На 26-й минуте нападающий «Аль-Хиляля» Александр Митрович не сумел реализовать пенальти. Однако спустя 11 минут сербский форвард увеличил преимущество своей команды. На 58-й минуте нападающий «Аль-Ахли» Аллан Сент-Максимен отыграл один мяч. В конце второго тайма защитник гостей Рожер Ибаньес забил мяч в собственные ворота и установил окончательный счёт встречи.

Благодаря этой победе «Аль-Хиляль» укрепил своё лидерство в чемпионате, набрав 29 очков в 11 играх. «Аль-Ахли» располагается на пятой позиции, у этой команды 22 очка.