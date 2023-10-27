Представители Дзаньоло: против Николо не появилось никаких доказательств на суде в Турине

Адвокаты Антонио Конте и Джанлука Тоньоцци, представляющие интересы итальянского полузащитника «Астон Виллы» Николо Дзаньоло, рассказали об итогах суда, прошедшего в Турине.

«Николо Дзаньоло ответил на все вопросы и не избежал никаких возражений. Он окончательно разъяснил свою позицию. Никаких доказательств против него относительно совершения нелегальных ставок на футбольные матчи не появилось. Он признал, что время от времени играл в покер и блэкджек на нелегальных платформах, и пояснил, что никогда не подвергался угрозам или запугиванию. Мы уверены в закрытии судебного дела нашего клиента скоро», — приводит слова адвокатов Sky Sport Italia.

Напомним, ранее за игру на ставках на семь месяцев был дисквалифицирован полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли. Футболист «Ньюкасла» Сандро Тонали также был отстранён от футбола, но сроком на десять месяцев.