Нападающий «Порту» Эванилсон признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

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Бразильский нападающий «Порту» Эванилсон стал лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Эванилсон оформил хет-трик в матче 3-го тура группы Н и помог своей команде разгромить бельгийский «Антверпен» со счётом 4:1. Также в той встрече в составе «Порту» забитым мячом отметился канадский полузащитник Стефен Эуштакиу, а форвард команды Мехди Тареми отметился дублем из результативных передач.

Напомним, помимо Эванилсона, в число номинантов на это звание попали нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус и защитник клуба «Ред Булл Лейпциг» Давид Раум.

Ранее в текущем сезоне на групповом этапе лучшими игроками недели становились бразильский вингер «Порту» Галено и нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората.