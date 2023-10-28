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Журналист Алейшу предположил, кто мог бы усилить «Спартак» из Бразилии зимой

Журналист Алейшу предположил, кто мог бы усилить «Спартак» из Бразилии зимой
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Бразильский журналист Фабио Алейшу предположил, какие футболисты из Бразилии могли бы усилить московский «Спартак» зимой.

«Из бразильцев посоветую «Спартаку» Маркоса Леонардо. Он хороший нападающий, играет за «Сантос». Им нужны деньги. «Сантос» может вылететь из Серии А. Если он приедет в Россию, то будет в основном составе на каждый матч. Он может играть на фланге или центрального нападающего. В «Спартаке» только Соболев сейчас нападающий. Он, как я понимаю, не очень ладит с Абаскалем.

Гильерме Арана хороший атакующий левый защитник. При 3-5-2 он может играть как вингер. Он интересный игрок.

Защитников у «Спартака» достаточно. Но есть хорошие защитники: Нино — капитан «Флуминенсе». Есть ещё хороший опорный полузащитник из «Флуминенсе» Андре. Варианты на бразильском рынке есть», — сказал Фабио Алейшу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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