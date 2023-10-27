Интриги 13-го тура: сломает ли «Спартак» систему Ташуева и продолжит ли «Зенит» побеждать

Первый матч – уже в сегодня!

РПЛ постепенно приближается к экватору. Сегодня стартует 13-й тур. При этом нельзя сказать, что ясен пул претендентов на первую тройку и на вылет. Плотность в таблице всё ещё очень высока. С пятницы по воскресенье состоится сразу несколько интересных матчей – «Спартак» съездит в самобытный Воронеж на матч с «Факелом», «Краснодар» приедет в Москву на встречу с ЦСКА, а «Зенит» сыграет с очень неудобным для себя «Ахматом».

Программа 13-го тура откроется в Казани – туда приедет «Балтика» Сергея Игнашевича. Похоже, калининградцы наконец-то нащупали игру, которая не только вызывает симпатии у болельщиков, но и даёт результат. В последних пяти матчах РПЛ – одно поражение. И две победы. Вели в счёте даже в матче с лидирующим «Краснодаром», но не удержали преимущество.

У «Рубина» – катастрофа с голами. Два забитых мяча в последних пяти турах. Да, при этом две победы, но проблема остаётся. «Балтика» не так много пропускает, поэтому казанцам точно не будет легко на своём поле.

В Воронеже наконец-то увидели результат работы Сергея Ташуева: не только в постепенном изменении игровой философии, но и в результатах. У «Факела» только одно поражение в последних четырех матчах. И две победы, в том числе над крепким «Оренбургом» в гостях. Характер у команды точно остался, так что на «Спартак» традиционно максимальный настрой.

Красно-белые мощно вышли после паузы на матчи сборных, обыграв «Пари НН». После возвращения «Факела» в элиту «Спартак» с ним ни разу не терял очки. И наверняка москвичи захотят продолжить тенденцию.

Статус самарцев как одного из лидеров РПЛ чуть скорректировался после матчей с «Пари НН» и «Зенитом» – два поражения подряд. Такого в нынешнем сезоне ещё не было. При этом не сказать что игра «Крыльев» как-то изменилась: те же разящие контратаки, однако что-то не получается. Матч с «Оренбургом» – отличная возможность вернуться на победный путь.

У команды Давида Деограсии небольшой кризис после яркого стартового периода под руководством испанца. Те же два поражения подряд. При этом в гостях у «Оренбурга» в этом сезоне только одна победа – над «Локомотивом» (2:0). Так что точно будет нелегко.

«Ростов» наконец-то победил. Впервые с 12 августа. Причём сделал это сверхуверенно, хлопнув крепкий «Ахмат» (3:0). Этот результат помог взлететь сразу на 10-е место. Дальше снова непростой соперник, но главное – домашний.

У «Локомотива» два тура без побед – не лучшая тенденция. Да и с «Ростовом» в последние годы в чемпионате железнодорожники играют не то чтобы уверенно. Ещё и фактор гостевого поля. Да и понятно, что команда Карпина сделает всё, чтобы зацепиться за очки.

Субботнюю программу игрового дня закроют в Петербурге. В прошлом сезоне «Ахмат» стал первой командой в РПЛ, которой удалось победить «Зенит» В этом году клубы уже дважды встречались в Кубке: в обоих случаях победа за петербуржцами – сначала в основное время, потом по пенальти.

Да и эмоциональный фон в Грозном после сокрушительного поражения от «Ростова» явно не лучший. «Зенит» же остаётся в гонке за «Краснодаром». И перед очным матчем 11 ноября команде точно не захочется терять очки.

«Сочи» выиграл! После шести поражений подряд и международной паузы с командой что-то случилось. Умудрились воткнуть аж четыре мяча «Уралу» – клубу, который недавно был в группе лидеров РПЛ. Теперь команда Александра Точилина отправится в Нижний. Точно с позитивным настроем.

У «Пари НН» не лучшее начало после паузы на матчи сборных. Не стыдно проиграть «Спартаку», однако обошлось даже без голов в ворота соперника. Хоть многие и привыкли, что команда Сергея Юрана агрессивно атакует. С «Сочи» есть хорошие шансы об этом напомнить.

С «Динамо» происходят необъяснимые вещи: после классного старта сезона вдруг закончились победы. Их нет с начала сентября. Да и забито с того момента всего два гола. Явно не такого ожидали в руководстве, когда приглашали тренера, который заточен на атакующую игру.

«Урал» после крутого старта полетел вниз. Побед нет с 19 августа. Уже даже Григорий Иванов отчётливо намекает, что Виктору Гончаренко нужно исправлять ситуацию. Получится ли?

У ЦСКА одна победа в последних шести матчах. Однако при этом ни одного поражения. Вообще, армейцы всего дважды уступали в этом сезоне. Но уж слишком много ничейных результатов. И сменить тенденцию на победную никак не удаётся.

У лидирующего «Краснодара» с этим всё в порядке. Да, в последнем туре не смогли обыграть «Балтику» (2:2), однако это точно не повод говорить о каких-то проблемах. В Москву команда Владимира Ивича приедет за победой. И ЦСКА будет очень трудно скатать даже любимую ничью.