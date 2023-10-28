Тренер вратарей сборной России: Лунёв все свои матчи за «Карабах» провёл очень хорошо

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал выступления российского голкипера Андрея Лунёва за «Карабах».

«Лунёв все свои матчи за «Карабах» провёл очень хорошо. У клуба в Лиге Европы две победы с минимальным счётом 1:0, в этом заслуга его хорошей игры. В принципиальных матчах против двух сильнейших команд Азербайджана, «Нефтчи» и «Габалы», он отыграл безупречно и помог «Карабаху» выиграть. Он говорит, что уже чувствует себя полегче в адаптации. Первый матч для него был сложным, потому что это другая страна и другая команда. До этого он два года не играл, но сейчас ему легче, он ощущает уверенность и через матчи набирает форму», — приводит слова Кафанова Metaratings.

31-летний вратарь принял участие в восьми матчах азербайджанского клуба во всех турнирах.