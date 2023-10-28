«Рабочие моменты». Тренер «Факела» Ташуев — о ситуации с защитником Калининым

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России со «Спартаком» и высказался о ситуации с защитником Игорем Калининым. Встреча состоится сегодня, 28 октября. Начало игры — в 14:00 мск. Ранее Калинин отказался выходить на замену в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:1).

Готов ли «Факел» отдать мяч и больше действовать от обороны? Мячей на поле будет много, штук восемь будет вокруг поля лежать. Мячей хватит для всех, будем цепляться за каждый, бороться.

«Факел» продолжит контролировать мяч, как и в предыдущих играх? Я не знаю слова «контроль», я знаю, что такое «владение на атаку». Да, будем, конечно, стараться играть так. Почему выбрали Фёдора Кудряшова? Так решили. У нас есть тренировочный процесс, есть соперник, есть состояние игроков. Посчитали, что Фёдор для нас сегодня оптимальный вариант.

Громкая история была с Игорем Калининым? Громкой истории не было абсолютно. Это пресса, как ей и положено, искала какие‑то моменты, которые интересны для болельщиков. Но у нас были рабочие моменты, не более того», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

Ранее, защитник Игорь Калинин отказался выходить на замену в матче 12-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:1).