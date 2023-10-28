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Агент Помазуна: выкуп «Уралом»? У Ильи серьёзная цена и есть мечта — поиграть в Европе

Агент Помазуна: выкуп «Уралом»? У Ильи серьёзная цена и есть мечта — поиграть в Европе
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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера «Урала» Ильи Помазуна, высказался о возможности выкупа игрока екатеринбургским клубом.

«Мы общаемся с Ильёй постоянно, у него есть мечта поиграть в Европе. А по поводу выкупа со стороны «Урала» — думаю, у него серьёзная цена. Тут надо все моменты взвешивать. Сезон закончится, будем разговаривать. «Урал» вытащил счастливый билет — Помазун уже четыре года защищает их ворота, болельщики его любят, признают лучшим. Давайте не будем загадывать, парень в самом соку, хочется попробовать силы в Европе. Я считаю, что он усилил бы любой клуб РПЛ, считаю, что Илья входит в тройку лучших вместе с Сафоновым и Лантратовым», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, 27-летний Помазун находится в «Урале» в аренде из московского ЦСКА.

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