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Спортдиректор «Факела»: Калинин извинился перед командой и руководством

Спортдиректор «Факела»: Калинин извинился перед командой и руководством
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Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов рассказал, что защитник клуба Игорь Калинин извинился перед командой и руководством за отказ выйти на замену в матче 12-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:1).

«Игорь Калинин в заявке, всё уже объяснили. Он извинился перед командой и руководством. Почему он тогда не вышел на замену? Это у него надо спросить. Минутное помутнение? Скорее всего, да», — приводит слова Котова «РБ Спорт».

Калинин включён в заявку на матч 13-го тура РПЛ с московским «Спартаком». Встреча проходит в эти минуты. Счёт пока не открыт. Матч проводится на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
28 октября 2023, суббота. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
2-й тайм
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Марков – 70'    
Удаления: нет / Бабич – 70'
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