Кирилл Набабкин оценил свою физическую форму в 37 лет

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин высказался о своей физической форме. Футболисту 37 лет.

«Чувствую себя нормально, даже хорошо! Наверно, в чём-то сейчас даже лучше, чем 10 лет назад, хотя тогда сил было побольше. Но и сейчас тоже неплохо.

Есть ли личные секреты того, как так долго оставаться в форме? Если честно, ничего особенного не делаю, всё как и у всех. Чтобы поддерживать хорошую форму, нужно оставаться профессионалом во многих аспектах», — приводит слова Набабкина официальный сайт ЦСКА.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Кирилл Набабкин провёл 10 матчей. Также на счету защитника три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года.