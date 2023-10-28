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Умяров рассказал, как турнирное положение «Спартака» сказывается на настроении в команде

Умяров рассказал, как турнирное положение «Спартака» сказывается на настроении в команде
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после матча 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:2) рассказал, как турнирное положение команды сказывается на настроении.

«Каждая игра сказывается на команде в любом случае. Когда ты выигрываешь, чувствуешь себя хорошо. Когда проигрываешь — негативные эмоции есть», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Факел» одержал победу благодаря голам Евгения Маркова (с пенальти) и Максима Максимова.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков за 13 матчей. «Факел» находится на 11-й строчке, заработав 15 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).

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