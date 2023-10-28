Абаскаль: просил «Спартак» играть просто, к счастью, мы избежали травм

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал об установке, которую давал своей команде перед выездной игрой 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:2).

«Дело в адаптации к условиям. На разминке я попросил футболистов меньше уничтожать поле, потому что в противном случае не получится играть. Я просил играть просто. После того как мы стали это делать, мяч стал доходить до наших вингеров.

У нас были моменты с участием Игнатова и Пруцева, мы могли доходить до штрафной. К сожалению, не смогли завершить моменты. Это классический матч, который мог завершиться 0:0 — не очень зрелищный, одинаковый для всех. К счастью, мы смогли избежать травм», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.