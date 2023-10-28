Абаскаль: при таких условиях и поле «Факел» — лучшая команда в чемпионате

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение своей команды от «Факела» (0:2) в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги, отметив состояние домашнего поля воронежской команды.

«При таких условиях и состоянии поля «Факел» — лучшая команда в чемпионате. У них два сильных, мощных форварда. Футболисты хороши в борьбе, которым не нужно много передач. Нужно анализировать этот матч, я видел «Факел» и в других играх, но тогда они были намного лучше, чем сегодня. Команда поменялась, теперь с новым тренером играет с характером при своих болельщиках. «Факел» может быть очень неудобным соперником», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, благодаря этой победе «Факел» поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 15 очков в 13 играх. «Спартак» находится на четвёртой позиции, у подопечных Гильермо Абаскаля 20 очков.