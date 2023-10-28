Ледяхов: каждую неделю говорят, что «Спартак» ожил. В очередной раз они не ожили, а умерли

Бывший футболист «Спартака», а также российский тренер Игорь Ледяхов прокомментировал поражение красно-белых в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:2).

«Такое поле бывает, залил дождь. Вопросов к полю не было, претензии тогда могли предъявлять две команды. Удаление Бабича — это ключевой момент. С составом Абаскаль не угадал. Надо было выходить не в футбол играть, а работать. Какой Пруцев в основном составе на таком поле? Когда поле размякшее, ключевая роль у футболистов, которые обладают физической мощью. Футбола мало, в основном идёт борьба с полем и соперником. «Факел» заслуженно выиграл.

Игра «Спартака» провалилась сегодня? Конечно. Посмотрите, на каком месте идут «Факел» и «Спартак». Нам каждую неделю рассказывают, что они ожили. В очередной раз они не ожили, а умерли. По счёту «Спартак» провалил матч», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

Напомним, благодаря этой победе «Факел» поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 15 очков в 13 играх. «Спартак» находится на четвёртой позиции, у подопечных Гильермо Абаскаля 20 очков.