Президент «Баварии»: интерес к Мусиале со стороны других клубов не удивляет нас

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о слухах, связывающих полузащитника мюнхенской команды Джамала Мусиалу с переходом в другой клуб.

«Если другие клубы присматриваются к Джамалу Мусиале — это вовсе не удивительно.

Его контракт с «Баварией» действует до 2026 года. Он знает, как его ценят и как к нему относятся в нашем клубе. Для него всегда открыты все двери. Я бы очень хотел, чтобы Джамал играл за «Баварию» на протяжении долгих лет», — приводит слова Хайнера журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Мусиала выступает за «Баварию» на протяжении трёх лет (с 2020 года). В текущем сезоне полузащитник провёл за «Баварию» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

Ранее сообщалось, что в приобретении Мусиалы лично заинтересован наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.