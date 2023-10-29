Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в матче с «Барселоной» в чемпионате Испании

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу команды в матче 11-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (1:2).

«Иногда ты играешь не так, как хочешь. В первом тайме мы выступили не на своём лучшем уровне. Это может случиться. У нас были проблемы на старте, и в индивидуальных действиях мы были не очень убедительны. К счастью, второй тайм сложился иначе, и нам удалось одержать победу. Мы ставили цель не на ничью, а на победу. Когда мы сравняли счёт, нам удалось изменить динамику. Это придало нам больше сил и сделало «Барселону» слабее, так как до этого момента они играли лучше. Это три очка на очень сложном поле. Мы провели много выездных матчей. Из семи матчей в лиге пять были очень тяжёлыми. График матчей потребовал от нас многого, и мы справились очень хорошо», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 28 очков. «Барселона», в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 24 очка.

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