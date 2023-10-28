Фантастический камбэк «Реала» в матче с «Барсой»! Беллингем, что это было?

«Барселона» на своём поле выглядела неплохо, но не смогла удержать победный счёт. А затем – даже ничейный! Хотя по первому тайму казалось, что «Реалу» мало что светит.

Хозяева открыли счёт уже в начале игры. Хотя гол на шестой минуте получился в каком-то смысле случайным. Сначала рикошет от Тчуамени, затем Алаба не смог акцентированно выбить мяч, который попал в Гюндогана. Полузащитник за свой рывок в штрафную был вознаграждён отличным моментом, который он с лёгкостью реализовал. Алабе оставалось лишь бить руками по газону от разочарования.

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По большому счёту «Реал» не включился даже после такого начала матча. За первые 45 минут мадридцы не создали ни одного действительно голевого момента. И даже не пробили ни разу в створ. Беллингема регулярно накрывал Гави, а обводки Винисиуса часто заканчивались потерей и претензиями бразильца к судьям.

Можно сказать, что несколько раз «Реалу» повезло. И в первом тайме, и в начале второго мяч попадал в штангу ворот Кепы. Сначала Фермин Лопес пробил в ближний угол благодаря тому, что Гави накрыл Крооса. А во втором случае Иньиго Мартинес головой ударил в дальнюю штангу.

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Как это часто бывает, упущенные моменты привели к тому, что инициатива перешла к «Реалу». На 57-й минуте первый удар в створ от гостей – Кроос приложился. А на 68-й минуте Беллингем забил с помощью великолепного дальнего удара. Тер Штеген успел вовремя прыгнуть, но махнул рукой мимо мяча.

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«Барселона» полностью освежила атаку – вышли Левандовски, Рафинья и Ямал. Но забить удалось только «Реалу»! Казалось, что ничейный счёт более логичен, однако Беллингем в очередной раз сотворил чудо. Из неудачной обработки мяча Модрича он сделал голевую передачу. И с близкого расстояния проткнул мяч между ног тер Штегену – и это в добавленное время! Этот дубль англичанина войдёт в историю вместе с другими легендарными моментами разных «класико».

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Таким образом, преимущество «Реала» над «Барселоной» выросло до четырёх очков. На столько же каталонцев опережает и «Жирона».