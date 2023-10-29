«ЛДУ Кито» завоевал Южноамериканский кубок

В уругвайском городе Мальдонадо на стадионе «Доминго Бургеньо» состоялся финал Южноамериканского кубка–2023 — второго по значимости клубного турнира континента.

В нём встречались бразильская «Форталеза» и эквадорский «ЛДУ Кито». Основное время игры закончилось со счётом 1:1. В дополнительное время команды голов не забили, а по пенальти победу 4:3 одержал «ЛДУ Кито». Соперники исполнили по шесть ударов.

Оба гола с игры в матче забили аргентинские футболисты. У «Форталезы» на 48-й минуте отличился Хуан Лусеро. У «ЛДУ Кито» на 56-й забитым мячом отметился Лисандро Алзугарай.

Эквадорский клуб в третий раз добрался до финала Южноамериканского кубка. Он выиграл его в 2009 году, победив в решающей стадии бразильский «Флуминенсе». В 2011-м «ЛДУ Кито» уступил в борьбе за трофей чилийскому «Универсидад де Чили». «Форталеза» впервые играли в финале турнира.

В прошлом году в решающем матче Южноамериканского кубка эквадорский клуб также победил бразильский. «Индепендьенте дель Валье» выиграл у «Сан-Паулу» 2:0.