«Ливерпуль» победил в дерби благодаря дублю Салаха. Но героем матча стал не Мохамед

А ещё в очередной раз в матче между этими командами не обошлось без удаления.

Чемпионат Англии вернулся после паузы на матчи сборных. Первая же игра – дерби между «Ливерпулем» и «Эвертоном». Команда Юргена Клоппа в последних двух турах потеряла очки (в том числе из-за судейской ошибки), но на этот раз в принципиальном матче добилась победы.

Правда, игра едва не началась с гола «Эвертона». Уже на первой минуте Доминик Калверт-Льюин бил головой, находясь прямо перед воротами, но попал точно во вратаря. Затем встреча приобрела достаточно неожиданный формат. «Ливерпуль» раз за разом ловил соперника на контратаках – настолько смело «Эвертон» шёл вперёд. Удивительно, как номинальным хозяевам не удалось реализовать ни один из выходов два в два и три в три.

А ещё «Ливерпуль» много бил по воротам, но почти каждый раз мимо. Статистика за первый тайм получилась красноречивой. По ударам – 11:3, но в створ – 1:1.

Ключевой момент матча – удаление Эшли Янга. 38-летний правый защитник раз за разом не успевал за Луисом Диасом. На 18-й минуте вингера «Ливерпуля» удалось остановить только с помощью фола на жёлтую, сорвав перспективную атаку. На 37-й минуте Янг снова сбил колумбийца, который уже входил с мячом в штрафную – и это вторая жёлтая. И тот случай, когда особо нет вопросов к судьям, хотя Янг покидал поле с претензиями.

Эшли Янг Фото: Jan Kruger/Getty Images

В перерыве тренер «Эвертона» Шон Дайч выпустил двух защитников, и его команда стала играть с пятёркой футболистов в обороне. Глобально картина не поменялась, «Ливерпуль» продолжил доминировать. На 52-й минуте Тарковски даже пришлось блокировать два удара за две секунды.

Эпизод, о котором будут вспоминать болельщики «Эвертона» – фол Конате на 64-й минуте. К тому моменту у защитника «Ливерпуля» уже была жёлтая, и, несмотря на это, он сорвал опасную контратаку гостей. Судья пожалел Ибраиму, что вызвало целую гамму эмоций у Дайча на скамейке. Клопп отреагировал моментально и уже через минуту убрал с поля француза – вышел Матип.

Гол Мохамеда Салаха с пенальти Фото: Jan Kruger/Getty Images

Вскоре «Ливерпуль» всё-таки дожал. Диас дважды просил пенальти – первый раз фола на нём не было, а во втором случае прострел колумбийца Кин заблокировал рукой. Причём она шла перпендикулярно телу. Главный арбитр упустил момент, но VAR ему подсказал. С 11 метров точно пробил Салах – шестой гол для нападающего в этом сезоне АПЛ. Больше только у Холанда (8).

После этого «Ливерпуль» достаточно спокойно контролировал мяч и был ближе к тому, чтобы забить второй, чем позволить сопернику сравнять счёт. На 90-й минуте Эллиотт зарядил в перекладину, а на 90+6-й Салах даже сделал дубль после паса Нуньеса. Правда, лучшим игроком всё-таки стал не египтянин. По сути, результат сделал Диас, который заработал и пенальти, и две жёлтые для Янга.

«Ливерпуль» вышел на первое место в АПЛ, но, скорее всего, это вопрос нескольких часов.