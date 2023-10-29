Байрамян дарил футболку фанату в папахе, Карпин спорил с судьей. Фото победы «Ростова»

29 октября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена»завершился матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и московский «Локомотив». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Ростов» одержал минимальную победу — 1:0.

Единственным в матче голом на третьей минуте отметился полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин. После длительной атаки хозяев Щетинин точно пробил в угол ворот Ильи Лантратова из пределов штрафной. В последующие 87 минут команды не смогли огорчить друг друга. Финальный свисток судьи Алексея Сухого зафиксировал победу дончан — 1:0.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился эмоциями после поражения своей команды в игре 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:1).

«Абсолютно недовольны тем, как начали. Третья минута игры, мы не имеем права так играть в своей штрафной. По организации, по структуре, по игре в обороне всей команды. Такое ощущение, что этот гол внёс сумятицу в головы наших игроков. Будем разбираться, исправлять. Первый тайм у нас не получился совсем. Есть итоговый результат, его надо принимать. Понятно, что мы расстроены, недовольны и нацеливались на другое. Это надо пережить и двигаться дальше», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.