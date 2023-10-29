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Лаксальт: любимые выражения на русском? Те, которые нельзя произносить за пределами поля

Лаксальт: любимые выражения на русском? Те, которые нельзя произносить за пределами поля
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Уругвайский защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт рассказал об обучении русскому языку.

«В первый год пребывания здесь я работал с учителем русского три раза в неделю, а со второго начал заниматься самостоятельно различными методами. Вот сейчас вновь обратился к преподавателю. Мне это очень интересно, плюс полезно иметь возможность свободно общаться со всеми партнёрами и персоналом команды.

Говорю на испанском, итальянском, английском и русском? Да, всё так, плюс немного понимаю португальский. Знание языков – это скорее часть моего жизненного опыта. Я с ответственностью и уважением подхожу к этому процессу, приезжая в новую страну. Мне кажется принципиально важным общаться с теми, кто работает с тобой и оказывает доверие.

Любимые выражения на русском? Те, которые чаще всего используются на поле и которые нельзя произносить за его пределами (смеётся)», — приводит слова Лаксальта официальный сайт «Динамо».

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