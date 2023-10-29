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«Он был моей опорой». Фергюсон рассказал, как Чарльтон помог стать ему тренером «Юнайтед»

«Он был моей опорой». Фергюсон рассказал, как Чарльтон помог стать ему тренером «Юнайтед»
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон рассказал о том, как легендарный футболист «красных дьяволов» сэр Бобби Чарльтон поучаствовал в его назначении на пост наставника команды.

«Мои деловые отношения с ним начались, когда я был наставником «Абердина», а Бобби – исполняющим обязанности тренера «Манчестер Юнайтед», который искал нового главного тренера.

Руководители «Юнайтед» приехали на встречу со мной в Глазго и спросили, каково моё видение этой роли. Я сказал, что буду придерживаться того же подхода, что и в «Абердине», стремясь развивать весь клуб, а не только команду, и что делать это буду за счёт развития молодых игроков. Пока я объяснял это, я увидел, как Бобби подтолкнул одного из других руководителей и сказал: «Это то, чего мы хотим». Он принял решение. С этого момента он стал для меня опорой», — приводит слова Фергюсона Daily Mail.

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