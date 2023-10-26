Канчельскис: Фергюсон просто обожает чёрную икру, у него нормальное отношение к России

Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отметил, что у его бывшего наставника сэра Алекса Фергюсона нет никакого негатива к России.

«Фергюсон — отличный человек, это великий тренер. Всегда с теплотой вспоминаю время работы с ним в «Юнайтед». Кстати, он очень любит чёрную икру, просто обожает её. Я всегда привозил ему из России икру. У него нормальное отношение к России, никакого негатива нет. Он всё понимает, он не политик», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

81-летний Фергюсон завершил тренерскую карьеру в 2013 году. Он работал в «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, с которым дважды брал Лигу чемпионов, 13 раз выигрывал АПЛ, один раз Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, 10 раз Суперкубок Англии, пять раз Кубок Англии и четыре раза Кубок лиги. Благодаря работе в стане «красных дьяволов» шотландец дважды признавался тренером года.

Канчельскис сыграл за «Юнайтед» 161 матч, где забил 36 голов и отдал 14 результативных передач.