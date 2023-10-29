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Тренер «Арсенала» Артета — о Нкетиа: он всегда доступен и готов совершенствоваться

Тренер «Арсенала» Артета — о Нкетиа: он всегда доступен и готов совершенствоваться
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о нападающем «канониров» Эдди Нкетиа, который оформил хет-трик в минувшем матче английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» (5:0).

«Я так рад за него. Он всегда доступен и готов совершенствоваться. Эдди делает всё возможное для команды. В текущем сезоне АПЛ он провёл в стартовом составе восемь матчей — это очень много. Это говорит об уровне доверия, которое мы испытываем к нему», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне английский нападающий принял участие в 14 играх во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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