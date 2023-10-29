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Гендиректор «Пари НН»: текущее место в таблице — историческое для Нижнего Новгорода

Гендиректор «Пари НН»: текущее место в таблице — историческое для Нижнего Новгорода
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о месте клуба в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Нижегородцы располагаются на четвёртой строчке, набрав 20 очков после 13 матчей.

«В прошлом и позапрошлом году были очень тяжёлые времена для «Пари НН». А сейчас команда какие-то матчи проигрывает, но старается биться в каждой игре, выгрызает очки. Сейчас историческое место в турнирной таблице для Нижнего Новгорода. Такого ещё не было», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сегодня, 29 октября, в матче 13-го тура чемпионата России «Пари Нижний Новгород» дома победил «Сочи» со счётом 1:0. Гол на счету Николая Калинского.

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