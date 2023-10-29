Роналду и Конор Макгрегор провели битву взглядов в Саудовской Аравии

Португальский футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду и ирландский боец UFC Конор Макгрегор провели символическую битву взглядов в Саудовской Аравии.

Роналду и Макгрегор встретились в Эр-Рияде перед боксёрским поединком между британцем Тайсоном Фьюри и камерунцем Фрэнсисом Нганну. Португалец и ирландец посетили этот бой в качестве почётных гостей.

Напомним, 29 октября Тайсон Фьюри победил Фрэнсиса Нганну раздельным решением судей и остался без поражений на профессиональном ринге.

Роналду присоединился к саудовскому «Аль-Насру» в качестве свободного агента зимой 2023 года из «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне Криштиану принял участие в 14 матчах во всех турнирах, где забил 14 голов и отдал восемь результативных передач.