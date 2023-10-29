«Заболотный забивал «Краснодару» и забьёт ещё». Федотов — о попадании Антона в старт ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил выбор стартового состава на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», в том числе и включение в старт нападающего Антона Заболотного. Напомним, встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.

«Готовясь к игре, анализируем, смотрим очень много матчей, делаем какие‑то выводы, извлекаем из каждого уроки. Вопрос, как это получится сделать. Соперник тоже разбирает ошибки, делает корректировки, пытаясь улучшить моменты, которые не получались. Будем искать новые идеи, возможности для вскрытия обороны.

Как я выбирал тройку центральных защитников, учитывая отсутствие Роши? Было много времени, мы отталкиваемся прежде всего от готовности футболиста, соответствия уровню игры. Были какие‑то микроповреждения, все это учитывается при подготовке и выбирается состав, который выходит с первых минут.

Заболотный в стартовом составе. Сегодня в чём задумка? Нужен большой форвард, нужны стандарты у своих ворот, у ворот соперника. Антон передохнул, выдохнул, выйдет со свежими мыслями. Это его команда, он им забивал, поэтому забьёт вновь», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».