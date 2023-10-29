Смолов: до конца года «Динамо» важно набрать максимум очков

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о целях команды до конца первой части чемпионата России.

«Могло сложиться и лучше, потому что не победили команды, которые, не хочется никого обижать, но слабее нас. Например, домашний матч с «Факелом» — выигрышный матч для нас. Но при этом удалось победить «Зенит» на последних секундах. Удача тоже была на нашей стороне. Заработали три очка там, где не должны были. Потеряли там, где должны были брать. Чемпионат плотный, все теряют очки. Важно до конца года набрать максимум очков и закончить первую часть сезона как можно выше», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, после результата данного матча «Динамо» располагается на четвёртой позиции с 21 очком после 13 матчей в Российской Премьер-Лиге. «Урал» находится 10-й строчке, набрав 16 очков в 13 турах чемпионата России.