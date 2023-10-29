Фёдор Смолов: кто я после карьеры? Хотел бы руководить клубом

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, чем планирует заниматься после окончания футбольной карьеры.

«Кто Смолов после карьеры? Надеюсь, всё ещё Фёдор Смолов. Понимание приметное есть, что буду делать. Но не думаю, как буду это реализовывать, потому что не знаю, как будут складываться обстоятельств и в какое время это будет происходить. Хотел бы пойти учиться на спортивный менеджмент. Возможно, руководить клубом, быть генеральным или спортивным директором», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 29 октября, в матче 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались московское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Голами за москвичей отметились Тюкавин и Бителло.

После результата данного матча «Динамо» располагается на четвёртой позиции с 21 очком после 13 матчей в Российской Премьер-Лиге. «Урал» находится 10-й строчке, набрав 16 очков в 13 турах чемпионата России.