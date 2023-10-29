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Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Манчестер Юнайтед» в дерби Манчестера

Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Манчестер Юнайтед» в дерби Манчестера
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Сегодня, 29 октября, в матче десятого тура английской Премьер-лиги встречались «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни (Ланкашир). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0.

В середине первого тайма, на 26-й минуте в ворота «Манчестер Юнайтед» был назначен пенальти — Эрлинг Холанд успешно реализовал 11-метровый удар, выведя гостей вперёд. В начале второго тайма, на 49-й минуте Холанд забил свой второй гол во встрече, удвоив преимущество «Манчестер Сити». Под конец матча, на 80-й минуте Филип Фоден с передачи Холанда забил третий гол «горожан», установив окончательный счёт матча — 3:0, разгромная победа «Манчестер Сити» в дерби Манчестера.

После результата данного матча «Манчестер Юнайтед» имеет в своём активе 15 очков в десяти играх чемпионата и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» за аналогичное количество матчей заработал 24 очка и занимает третье место в чемпионате. Возглавляет турнирную таблицу АПЛ «Тоттенхэм», в активе которого 26 очков после десяти игр.

Англия - Премьер-лига . 10-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 26'     0:2 Холанд – 49'     0:3 Фоден – 80'    
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