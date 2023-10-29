Фанаты «Интера» раздали свистки на трибунах, чтобы освистывать форварда «Ромы» Лукаку

Болельщики «Интера» раздали свистки на трибуне для оказания психологического воздействия на форварда «Ромы» Ромелу Лукаку.

«Давайте окажем достойный приём Лукаку, превратив его жизнь в ад на поле. Вместе с «фанзином» (фанатским журналом. — Прим. «Чемпионата») лежит свисток, давайте все будем использовать его, когда бельгиец коснётся мяча, каждое его движение должно сопровождаться одним свистом. Он предал нас, он не уважает цвета нашего клуба и должен понести справедливое наказание. Он должен понять, что наша священная майка — это не груз на его плечах, а повод для гордости.

Дважды он совершил ошибку после того, как мы защищали его с обнажёнными мечами. Мы были рядом с ним в самые тяжёлые моменты, мы верили в него. Но потом он ударил нас в спину, ночью, как худший из воров. Теперь давайте уничтожим его психологически, не впадая в очевидную ситуацию оскорблений. Дождь из свистков, весь стадион должен это сделать, по всему стадиону вы найдёте киоски, где можно взять «фанзин» и свисток.

Вперёд «Интер», давайте напомним Лукаку, кто мы такие», — приводит заявление болельщиков «нерадзурри» Football Italia.

По информации источника, изначально планировалось раздать 30 000 свистков по всему стадиону, но это решение было заблокировано местными властями, поскольку это нарушило бы работу рефери и сделало бы не слышным его собственный свисток.

В эти минуты проходит матч десятого тура итальянской Серии А, в котором встречаются миланский «Интер» и «Рома». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане, Италия. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.