Итальянский «Интер» закончил сезон-2022/2023 с убытком в € 85 млн, сообщает сайт клуба.

В финансовом году, закончившемся 30 июня 2023 года, произошло дальнейшее значительное сокращение убытков по сравнению с 2021/2022 финансовым годом: с € 140 млн до € 85 млн, что означает снижение на € 55 млн. Общий доход за сезон составил € 425 млн, увеличившись примерно на 60 млн без учёта торговли игроками. Операционные расходы сократились с € 528 млн до € 465,5 млн.

В течение 2023 календарного года мажоритарный акционер предоставил новым акционерам кредиты на сумму € 51 млн и рекапитализировал клуб на € 86 млн.

По результатам финансового отчёта, утверждённого на сегодняшнем заседании, клуб считает, что он выполнил условия Мирового соглашения УЕФА, и исключает возможность санкций в отношении прошлого сезона.