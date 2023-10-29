Бышовец сравнил форварда «Динамо» Тюкавина с Гердом Мюллером

Бывший тренер сборной России, «Динамо», «Зенита» и «Локомотива» Анатолий Бышовец оценил игру нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом», сравнив его с легендарным немецким форвардом Гердом Мюллером. Напомним, «Динамо» выиграло матч со счётом 2:1, а Тюкавин забил первый гол команды.

«Я его помню ещё три года назад, когда видел на базе в Новогорске. Я живу рядом, есть возможность смотреть тренировочный процесс, общаться с тренерами. Уже тогда для меня было очевидно, что это игрок, очень близкий к Герду Мюллеру. Игра в штрафной, умение даже в эпизоде в матче с «Уралом», уступая антропометрически центральному защитнику, в мгновение сыграть на опережение в касание, которое привело к забитому мячу.

Таких моментов достаточно. Хороший объём и неуступчивость, умение сыграть с партнёром – это очень ценное качество. Не только за счёт индивидуального мастерства, но и взаимодействия с партнёром. Очень хорошее качество для центрфорварда. А главное – умение вести борьбу, развивать атаку и создать напряжение, которое реализуется в забитые мячи», — приводит слова Бышовца Metaratings.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». В текущем сезоне форвард провёл за бело-голубых 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.