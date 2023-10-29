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Федотов — об отсутствии Давилы в старте: он по дороге из сборной подхватил вирус

Федотов — об отсутствии Давилы в старте: он по дороге из сборной подхватил вирус
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, почему чилийский нападающий команды Виктор Давила отсутствовал в стартовом составе на матч 13-го тура МИР РПЛ с «Краснодаром» (1:0).

«По дороге из сборной Виктор подхватил вирус. Уже переболел, но во время тренировок мы видели, что он чувствует себя не очень уверенно. В такую игру было бы проблематично его выпускать», — приводит слова Федотова пресс-служба клуба.

Напомним, сегодня, 29 октября, состоялся матч 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

После 13 сыгранных матчей в чемпионате России московский ЦСКА набрал 21 очко и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» остаётся лидером чемпионата с 28 очками.

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