Рой Кин раскритиковал Фернандеша в качестве капитана

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал нынешнего капитана «красных дьяволов» Бруну Фернандеша.

«После того что я увидел сегодня, я бы лишил Фернандеша капитанской повязки. Он не подходит на роль капитана.

Он ноет, стонет. Я бы начал с этого, потому что это в компетенции тренера. Он – полная противоположность тому, чего мне бы хотелось от капитана», – приводит слова Кина BBC.

Напомним, 29 октября «Манчестер Сити» разгромил манкунианцев со счётом 3:0, где дублем отметился Эрлинг Холанд и одним мячом Фил Фоден.

После результата данного матча «Манчестер Юнайтед» имеет в своём активе 15 очков в десяти играх чемпионата и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» за аналогичное количество матчей заработал 24 очка и занимает третье место в чемпионате. Возглавляет турнирную таблицу АПЛ «Тоттенхэм», в активе которого 26 очков после десяти игр.