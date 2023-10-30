Магомед-Шапи Сулейманов забил первый гол за греческий «Арис»

29 октября состоялся матч 9-го тура чемпионата Греции, в котором «Арис» принимал ПАС. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Автором победного гола стал российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов. Для форварда этот мяч стал первым в Греции. На его счету также две голевые передачи в шести матчах за «Арис».

Сулейманов является воспитанником академии «Краснодара», его контракт с российским клубом рассчитан до конца сезона‑2024/2025. «Арис» арендовал 23‑летнего футболиста в сентябре до конца текущего сезона. Сделка включает опцию возможного выкупа греческим клубом прав на футболиста по итогам аренды. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.