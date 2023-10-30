Иско: я надеюсь, что смогу вернуться в сборную Испании

Полузащитник «Реала Бетис» Иско высказался желание вернуться в сборную Испании.

«Я надеюсь, что смогу вернуться в сборную. Это величайшая вещь. Я доволен своей работой, а сборная зависит от того, что я делаю, и если я получу приз, то буду счастлив. На днях я сказал, что хочу помочь голами и передачами, и они уже пришли.

Последний раз Иско выступал за сборную Испании в июне 2019 года, в матче квалификации чемпионата Европы со Швецией (3:0).

В августе 2022 года Иско перешёл в «Севилью» из «Реала» Мадрид в статусе свободного агента. Однако провёл в клубе всего пять месяцев и расторг контракт по обоюдному согласию. Сообщалось, что 31-летний полузащитник мог покинуть «Севилью» из-за конфликта со спортивным директором клуба Рамоном Мончи.

В июле 2023 года Иско присоединился к «Бетису». Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Иско сыграл 14 матчей, забил три мяча и отдал две голевых передачи.

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