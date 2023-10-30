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Полузащитник «Оренбурга» Башич: на жизнь хватает тысячи евро в месяц

Полузащитник «Оренбурга» Башич: на жизнь хватает тысячи евро в месяц
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Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич заявил, что тратит в среднем тысячу евро в месяц.

«Понятно, что в Москве всё гораздо дороже. В Оренбурге, учитывая, что я живу один, что кормят нас в клубе и также оплачивают жильё, мне нужно около тысячи евро. В основном всё уходит на рестораны, могу что-то купить на рынке. Если хочу взять что-то дорогое, то нужно больше тысячи, конечно. Что делаю с оставшейся суммой? Откладываю. Плюс у меня две сестры, у одной из них трое детей, так что помогаю им. Покупаю что-то своей девушке, друзьям», — приводит слова Башича «РБ Спорт».

Башич присоединился к «Оренбургу» летом 2022 года. Ранее он выступал за боснийский клуб «Зриньски». В нынешнем сезоне полузащитник провёл 12 матчей за оренбуржскую команду в рамках Российской Премьер-Лиги и забил один гол. «Оренбург» после 13 туров российского первенства занимает 14-е место в турнирной таблице.

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