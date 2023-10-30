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«Крылья Советов» не планируют брать в аренду Коваленко у «Зенита» зимой

«Крылья Советов» не планируют брать в аренду Коваленко у «Зенита» зимой
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«Крылья Советов» не собираются возвращать Александра Коваленко в аренду зимой. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. При этом сам Коваленко недоволен своим игровым временем в Санкт-Петербурге и рассматривает варианты.

Напомним, Коваленко перешёл в «Зенит» из «Сочи» летом 2023 года за € 2 млн. В текущем сезоне в составе петербуржского клуба он провёл девять матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Контракт игрока с сине-бело-голубыми действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,8 млн.

«Зенит» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.

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