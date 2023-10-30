Сборная 13-го тура РПЛ. Герои ЦСКА и автор супергола в ворота «Зенита»

Завершился 13-й тур РПЛ – по традиции определяем героев прошедшего уикенда в чемпионате России. Этот тур получился самым нерезультативным в сезоне (было забито всего 14 голов в восьми матчах), тем не менее сразу несколько форвардов проявили себя достаточно ярко. Поэтому и символическая сборная будет на сей раз не совсем сбалансированной по схеме, с небольшим перекосом в сторону атаки. Мы поместили игроков в условную тактическую схему – 3-4-3. Пишите в комментариях, что думаете о нашем выборе.

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА)

37-летний голкипер ЦСКА – один из главных «виновников» того, что «Краснодар» потерпел первое поражение в этом сезоне РПЛ, да ещё и не забил мячей. Акинфеев сыграл против лидера чемпионата фактически безупречно, в нескольких эпизодах предотвратил гол за счёт классного выбора позиции или просто выручал команду. Статистики насчитали у Игоря шесть сейвов.

Игорь Акинфеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный защитник: Сергей Брызгалов («Факел»)

«Факел» одержал историческую для себя победу – очень давно команда из Воронежа не обыгрывала «Спартак». Уложить на лопатки красно-белых, не пропустив ни одного мяча, хозяевам помог экс-спартаковец Брызгалов, который завоевал место в основе только с приходом Сергея Ташуева. У Сергея 10 из 12 выигранных единоборств, три отбора, два перехвата, два заблокированных удара и пять выносов мяча.

Сергей Брызгалов Фото: ФК «Факел»

Центральный защитник: Максим Осипенко («Ростов»)

С возвращением Осипенко ростовчане начали играть «на ноль» – матч с «Локомотивом» второй подряд без пропущенных мячей. Сдержать Дзюбу и остальных получилось во многом благодаря тому, что в обороне был такой лидер, как центрбек сборной России. У Осипенко четыре выноса мяча, два перехвата, по одному отбору и заблокированному удару, кроме того, он выиграл все единоборства.

Максим Осипенко Фото: ФК «Ростов»

Центральный защитник: Мойзес (ЦСКА)

Бразильский защитник лишился своего привычного партнёра по линии обороны ЦСКА Виллиана Роши и должен был показать себя лидером экспериментального трио с молодым Агаповым и штатным опорником Зделаром. Мойзес ошибся в начале матча с «Краснодаром», «привезя» опасный штрафной, но в остальном справился отлично. Он был успешен в единоборствах с мощным Кордобой, совершил два отбора и пять выносов мяча.

Мойзес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Правый полузащитник: Дмитрий Кабутов («Рубин»)

В матче команд, думающих о борьбе за выживание, всё решил гол аргентинца Вады, но, пожалуй, лучшим в противостоянии «Рубина» и «Балтики» был закрывавший у хозяев правый фланг Кабутов. Дмитрий здорово отработал от штрафной до штрафной. Он намного чаще остальных встречался с мячом (106 раз за игру), нанёс три удара, сделал три паса под удар, совершил четыре обводки, три отбора и один перехват, а также выиграл 11 из 14 единоборств.

Дмитрий Кабутов Фото: ФК «Рубин»

Центральный полузащитник: Руслан Магаль («Факел»)

Героем встречи «Факела» со «Спартаком» стал и полузащитник Магаль. Легенда красно-белых Егор Титов сказал после игры про Руслана: «Очень здорово и ярко провёл этот матч, выделялся на фоне обеих команд». У Магаля по итогам игры 71 касание мяча (лучший по данному показателю), 10 из 14 выигранных единоборств, два удара, четыре обводки, два отбора и четыре заработанных на себе фола.

Руслан Магаль Фото: ФК «Факел»

Центральный полузащитник: Кирилл Щетинин («Ростов»)

Атакующий полузащитник «Ростова» насолил своему бывшему клубу, в котором становился по юношам лучшим игроком Москвы. Теперь в столице могут кусать локти из-за того, что отпустили Щетинина, забившего победный гол «Локомотиву». Кирилл классно решил эпизод, а всего в этом матче нанёс три удара, совершил четыре обводки и три отбора, выиграл 13 единоборств и заработал на себе пять фолов.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Левый полузащитник: Бенхамин Гарре («Крылья Советов»)

«Крылья Советов» в тумане на своём самарском стадионе один раз всё же разглядели как следует ворота «Оренбурга» – гол хозяев забил Гарре. Аргентинский легионер команды продолжает привлекать внимание топ-клубов РПЛ великолепной игрой. В этой встрече Бенхамин появлялся на обоих флангах, отметился тремя ударами, двумя обводками, четырьмя передачами под удар и двумя отборами.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Нападающий: Фёдор Чалов (ЦСКА)

Ещё один армеец, заслуживший место в символической сборной тура, – автор победного гола в ворота «Краснодара». Чалов прекрасно разобрался в эпизоде с забитым мячом: первым касанием подготовил себе позицию для удара и оставил не у дел своего опекуна Алонсо, а потом точно пробил. Всего же Фёдор нанёс три удара и сделал четыре ключевые передачи.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Нападающий: Иван Сергеев («Зенит»)

Нападающий «Зенита» Сергеев помог чемпиону избежать домашнего поражения, о котором наверняка задумались петербургские болельщики после получаса тяжёлой встречи с «Ахматом». Иван забил первый мяч команды Сергея Семака и организовал шикарным длинным переводом вторую голевую атаку. Сергеев справился с эмоциями и выдал хорошую игру, несмотря на то что перед её началом узнал об уходе из жизни своего детского тренера Владимира Голубинского.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Нападающий: Мохамед Конате («Ахмат»)

В матче «Зенита» с «Ахматом» блеснул и нападающий южан Конате. Мощный африканец забил гол в стиле Диего Марадоны: убежал к воротам соперника со своей половины поля, обыграв Нуралы Алипа, Родригао, Страхиню Эраковича и вратаря Дениса Адамова. Да и в целом неплохо напрягал оборону чемпиона: нанёс четыре удара, сделал один пас под удар, выиграл 8 из 13 единоборств и даже совершил три отбора.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Главный тренер: Владимир Федотов (ЦСКА)

Федотов стал в этом сезоне РПЛ первым тренером, который сумел переиграть своего сербского коллегу Владимира Ивича. Главный тренер ЦСКА блестяще подготовил команду к матчу с лидером чемпионата, несмотря на большие проблемы в линии обороны. Армейцы нейтрализовали сильные стороны соперника и одержали сухую победу, пусть и с долей везения.

Владимир Федотов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сборная 13-го тура РПЛ:

Вот так выглядит символическая сборная из лучших игроков тура. А если перейдёте по ссылке, сможете изучить более подробную статистику.

Кто не попал в сборную

Ещё целая группа игроков не попала в сборную тура, но тоже заслуживала места в ней. Например, голкипер Артур Нигматуллин, защитники Дуглас Сантос и Александр Мартынович, полузащитники Аббос Файзуллаев, Вячеслав Якимов и Николай Калинский, нападающие Евгений Марков, Хызыр Аппаев и Фёдор Смолов. А кого бы вы добавили в этот список?