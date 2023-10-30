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Президент ФИФА Инфантино высказался о нападении фанатов «Марселя» на автобус «Лиона»

Президент ФИФА Инфантино высказался о нападении фанатов «Марселя» на автобус «Лиона»
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал инцидент с нападением болельщиков «Марселя» на автобус с игроками и тренерским штабом «Лиона».

«В футболе нет места насилию ни на поле, ни вне его. Событиям, подобным тем, что произошли в Марселе перед матчем французской Лиги 1 между командами «Марсель» и «Лион», нет места ни в нашем спорте, ни в нашем обществе, и я призываю соответствующие органы обеспечить принятие надлежащих мер.

В футболе все без исключения игроки, тренеры и болельщики должны быть в безопасности, чтобы наслаждаться нашим спортом», — написал Инфантино на свой странице в соцсетях.

Напомним, матч 10-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «Лионом» был отменён, так как незадолго до начала встречи фанаты хозяйской команды забросали автобус гостевого клуба камнями. В результате этого главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо получил серьёзные порезы от осколков стекла. Похожий инцидент уже происходил в 2019 году — тогда фанаты «Марселя» также атаковали автобус «Лиона».

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