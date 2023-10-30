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Глушаков — о «Спартаке»: шансы на чемпионство? Не стал бы хоронить красно-белых

Глушаков — о «Спартаке»: шансы на чемпионство? Не стал бы хоронить красно-белых
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о чемпионских амбициях красно-белых в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Хороший результат — это первое место и второе, которое раньше давало путёвку в Лигу чемпионов. Всё, что ниже, для «Спартака» — провал. Это нормально, все это понимают. «Спартак» — великая и народная команда, они привыкли быть наверху таблицы. Но бывает такое, что в команде недопонимание или разочарование, не идёт результат. Во всех командах такое бывает, это нормально. К сожалению, сейчас у них такая ситуация.

Чемпионство в этом сезоне? В футболе всякое бывает. Математически не всё потеряно, впереди много игр. Впереди нас ждёт вторая часть чемпионата, которая иногда играет злую шутку со многими командами, а другие набирают хорошую форму. Я бы не стал хоронить «Спартак», — приводит слова Глушакова Metaratings.

После 13 туров «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.

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