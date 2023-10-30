Тьяго Силва: приближается конец моей карьеры. Это нелегко осознавать

Защитник «Челси» Тьяго Силва высказался о профессиональных планах на ближайшее будущее.

«Конец моей карьеры приближается… это нелегко осознавать. Мне нужно подумать о том, когда именно нужно будет повесить бутсы на гвоздь,.

Я просто сосредоточен на том, чтобы насладиться своим последним годом контракта с «Челси». Я не знаю, что произойдёт в следующем году, но на данный момент я очень доволен своей карьерой», — приводит слова Силвы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, Силва присоединился к «Челси» в 2020 году. За это время бразильский защитник принял участие в 125 матчах за лондонский клуб, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. В нынешнем сезоне бразилец сыграл в восьми матчах во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями. В составе «Челси» Силва выиграл Лигу чемпионов в 2020 году, а также Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.