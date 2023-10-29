Тренер «Челси» Почеттино предотвратил конфликт форварда Джексона с болельщиком

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино не позволил разгореться конфликту между нападающим лондонского клуба Николасом Джексоном и болельщиком «синих» во время минувшего матча английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (0:2). Об этом информирует talkSport.

Сообщается, что ближе к концу первого тайма один из болельщиков «Челси» на трибуне обратился к Джексону с вопросом: «Почему бы тебе не забить гол?» В ответ на это сенегальский нападающий приложил палец к губам, призывая фаната замолчать. Почеттино стал свидетелем этого эпизода, мгновенно подбежал к своему футболисту и попросил поклонника лондонского клуба сесть на место. После этого инцидент был исчерпан.

Напомним, в нынешнем сезоне Джексон принял участие в 11 матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами.