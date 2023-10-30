Витор Тормена: счастлив, что оказался в «Краснодаре», а не в «Спартаке»

Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена заявил, что он сделал правильный выбор, перейдя в стан «быков», а не в «Спартак».

«Безусловно, я счастлив, что в итоге оказался в «Краснодаре», а не в «Спартаке». Изначально понимал, что «Краснодар» — самый лучший и правильный выбор для меня. Так и получилось. Я очень доволен тем, что играю в этой команде. Хочу продолжать приносить пользу «Краснодару» и бороться за титулы», — приводит слова Тормены «РБ Спорт».

Напомним, летом 2023 года московский «Спартак» проявлял интерес к Тормене, но по итогу бразильский игрок перешёл в «Краснодар».

На данный момент «Краснодар» после 13 сыгранных матчей в МИР РПЛ занимает первое место с 28 очками. А «Спартак» находится на седьмой строчке с 20 очками.