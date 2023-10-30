Хавбек «Баварии» Киммих дисквалифицирован на два матча Бундеслиги

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих дисквалифицирован на две игры чемпионата Германии за фол последней надежды в матче 9-го тура Бундеслиги с «Дармштадтом» (8:0). Об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Напомним, хавбек получил прямую красную карточку на четвёртой минуте субботнего матча. 28-летний футболист схватил руками выходившего один на один с вратарём «Баварии» игрока соперника. Для Немецкого футбольного союза подобный фол Киммиха стал основанием присудить ему наказание за неспортивное поведение. Полузащитник пропустит следующие матчи «Баварии» — с дортмундской «Боруссией» и «Хайденхаймом».

В текущем сезоне Киммих провёл за «Баварию» 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.