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Осимхен занял 8-е место в голосовании на «Золотой мяч». Модрич — 10-й

Осимхен занял 8-е место в голосовании на «Золотой мяч». Модрич — 10-й
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Нападающий «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен занял восьмое место в голосовании на «Золотой мяч». В прошлом сезоне африканский форвард провёл 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 31 гол и отдал четыре результативные передачи. Благодаря бомбардирским успехам Осимхена «Наполи» завоевал первое за 33 года скудетто.

Девятое и 10-е места заняли такие футболисты, как полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва и хавбек мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча», приза лучшему футболисту года по версии издания France Football, пройдёт сегодня, 30 октября, начало – в 22:45 по московскому времени. Главным претендентом на награду считается форвард «Интер Майами» Лионель Месси. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

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