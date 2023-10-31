Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Операторы засняли реакцию Холанда и Мбаппе на восьмой «Золотой мяч» Лионеля Месси

Операторы засняли реакцию Холанда и Мбаппе на восьмой «Золотой мяч» Лионеля Месси
Аудио-версия:
Комментарии

30 октября проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» получил нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси.

Операторы засняли реакцию нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе на победу Лионеля Месси в номинации.

Фото: кадр из трансляции

Эрлинг Холанд занял второе место в голосовании за «Золотой мяч». На третьем месте расположился Килиан Мбаппе. Четвёртым стал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, а замкнул пятёрку хавбек «горожан» Родри.

Этот приз стал для Месси восьмым по счёту в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский нападающий. Месси получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

Материалы по теме
Месси заявил, что Холанд заслужил получить «Золотой Мяч»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android