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Операторы засняли реакцию Холанда и Мбаппе на восьмой «Золотой мяч» Лионеля Месси

30 октября проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» получил нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси.

Операторы засняли реакцию нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе на победу Лионеля Месси в номинации.

Фото: кадр из трансляции

Эрлинг Холанд занял второе место в голосовании за «Золотой мяч». На третьем месте расположился Килиан Мбаппе. Четвёртым стал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, а замкнул пятёрку хавбек «горожан» Родри.

Этот приз стал для Месси восьмым по счёту в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский нападающий. Месси получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.