Месси заявил, что Холанд заслужил получить «Золотой Мяч»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о футболисте «ПСЖ» Килиане Мбаппе и форварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде после получения награды «Золотой мяч».

«Эрлинг тоже этого заслужил. Он выиграл Премьер-лигу, Лигу чемпионов, будучи лучшим бомбардиром во всём. Эта награда могла бы достаться и ему. Уверен, что в ближайшие годы вы его выиграете», — сказал Месси на сцене после получения приза.

30 октября проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» получил нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси. Этот приз стал для аргентинца восьмым по счёту в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем Месси.