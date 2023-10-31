Президент «ПСЖ» оценил результаты голосования за «Золотой мяч»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о результатах голосования за «Золотой мяч». Победил в голосовании за престижную награду нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Третье место занял форвард Килиан Мбаппе.

«Золотой мяч» вручается величайшим игрокам со всего мира. Мы очень гордимся тем, что двое наших игроков «ПСЖ» сезона-2022/2023 находятся на подиуме, что отражает гениальность Месси и Мбаппе. Мы также рады видеть, что наш летний новичок Рандаль получил признание, демонстрируя стандарты мастерства, которые год за годом поддерживаются в «ПСЖ», — приводятся слова Аль-Хелаифи в социальной сети X (ранее Twitter).

Месси завоевал восьмой «Золотой мяч» в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский нападающий.

Фанаты покидают матч «Интер Майами» после замены Месси: